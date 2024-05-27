Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi Galatasaray, Süper Kupa üzerinden ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarında Süper Kupa seremoniye getirilirken "Seninle bir dakika" şarkısı çaldı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de 38. ve son haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Beraberliğin bile şampiyonluğa taşıyacağı Galatasaray, sahadan Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun attığı gollerle 3-1 galip ayrıldı.

Puanını 102'ye taşıyan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile arasındaki farkı da koruyarak şampiyonluğa ulaştı.

Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarında Süper Kupa üzerinden ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarında Süper Kupa seremoniye getirilirken "Seninle bir dakika" şarkısı çaldı.

Neler olmuştu?

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkmıştı. Sarı-lacivertliler, 52. saniyede Mauro Icardi'nin golünün ardından sahadan çekilmişti.