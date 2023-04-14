Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt

Fenerbahçe, Kayserispor'un Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde konaklaması nedeniyle açıklama yayınlamıştı.
Sarı lacivertliler, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yukatel Kayserispor’un bu akşamki maç için Sn. Dursun Özbek’in otelinde kaldığı kamuoyuna yansıdı. Bu konuda sadece bizim değil tüm spor kamuoyunun sorması gereken 3 soru var: Bu bilgi doğru mu? Doğruysa etik mi? Bu gündemle birlikte akşamki maçın değerlendirmesini nasıl yapacağız?" dedi. Galatasaray, Fenerbahçe'nin açıklamalarına yanıt verdi ve "Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?"
"Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?"
Sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe'ye sosyal medya hesabından cevap verdi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe etiketlenerek, "Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ve tüm kulüplerin dikkatine… Bazı kulüp tesislerinde Arçelik marka buzdolabı kullanıldığına dair iddialar ivedilikle araştırılmalıdır! Hangi kulüpler deplasmana giderken Opet’ten yakıtını alıyor, hemen ortaya çıkarılmalıdır! Daha da vahimi, son dönemde Beko marka su ısıtıcı kullanan futbolcular olduğunu duyuyoruz! Sadece bu konuların değil, Divan Restaurantları’nda yemek yiyen yöneticilerin isimlerinin de en hızlı şekilde açıklanmasını bekliyoruz. :) Bizimkisi şaka… Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?"