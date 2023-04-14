Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kayserispor maçından önce yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Fenerbahçe, Kayserispor'un Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde konaklaması nedeniyle açıklama yayınlamıştı.

Sarı lacivertliler, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yukatel Kayserispor’un bu akşamki maç için Sn. Dursun Özbek’in otelinde kaldığı kamuoyuna yansıdı. Bu konuda sadece bizim değil tüm spor kamuoyunun sorması gereken 3 soru var: Bu bilgi doğru mu? Doğruysa etik mi? Bu gündemle birlikte akşamki maçın değerlendirmesini nasıl yapacağız?" dedi. Galatasaray, Fenerbahçe'nin açıklamalarına yanıt verdi ve "Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?"

"Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?"

Sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe'ye sosyal medya hesabından cevap verdi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe etiketlenerek, "Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray yaptığı paylaşımda şunları söyledi: