Galatasaray'dan Icardi için gizli pazarlık Bir yıllığına kiralık geldiği Galatasaray'da fırtına gibi esen ve taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'nin geleceği en çok merak edilen konu geleceği.

Süper Lig'in 35. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini Mauro Icardi'nin 2 golüyle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray'da Icardi, attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline geldi. Sarı-kırmızılı ekipte devam etmek isteyen Arjantinli yıldız için PSG ile görüşmelerini sürdüren yönetim, vites artırdı. Menajeriyle sıkı pazarlık Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un golcü futbolcunun İstanbul'a gelen menajeriyle günlerdir sıkı bir pazarlık yaptığı öğrenildi. Bu yüzden Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenine katılmayan Timur, yeni sezon hazırlıklarının başlayacağı tarihe kadar bu transferi bitirmek istiyor. 20 gol 8 asist Galatasaray'da şu ana dek 24 maça çıkan Icardi, 20 gol attı ve 8 asist yaptı.