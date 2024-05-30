Galatasaray'dan Kalamış'ta yaşananlar için suç duyurusu Galatasaray, Kalamış'ta Fenerbahçeli taraftarlarla yaşanan olayın ardından suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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ensonhaber.com

Galatasaray, Kalamış'ta Fenerbahçeli taraftarlarla yaşanan olayın ardından olaya karışanlar için suç duyurusunda bulundu.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında, "Dün akşam Kalamış tesislerimizde yaşanan olaylarla ilgili olarak Kulübümüz, olaylara karışanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Bu olaylara bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da karışanlara müsamaha gösterilmeyecektir. Süreç sonuna kadar, titizlikle takip edilecektir." denildi.

Neler oldu?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tesislerinin bulunduğu Kalamış'ta, iki kulüp taraftarları arasında kavga çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre üyeleri ile buluşması esnasında şampiyonluk kutlamaları sebebiyle kulübün Kalamış'taki tesislerinde bulunan Galatasaraylı taraftarların karşılıklı atışmayla başlayan tartışması, büyük olaylara sahne oldu.

Yangın çıktı

Fenerbahçeli taraftarların Galatasaray tesislerine doğru gitmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray tesislerinde bulunan Galatasaray logosunu söküp, Fenerbahçe tesislerine getirdi.

Daha sonra Galatasaray tesislerine atılan meşaleler sebebiyle tesislerde yangın çıktı ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.