Galatasaray'dan abaküslü şampiyonluk göndermesi

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından resmi Twitter hesabından, "Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir" diyerek abaküslü paylaşımda bulundu.

Süper Lig'de 13. hafta maçında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Siyah Beyazlılar'a imza attığı törende son 10 yılda en çok şampiyonluk alan takımın Beşiktaş olduğunu söylemişti.

"Son 10 yılda en çok şampiyonluk alan takım Beşiktaş"

Güneş, "Bu benim değil, bizim işimiz. Başkan, yönetim, teknik heyet, oyuncular, medya, taraftar... Başarıdan hepimiz hazzını alacağız. Benden sonra Sergen Yalçın ile alınan şampiyonluk var. Son 10 yılda en çok şampiyonluk alan takım Beşiktaş. Son şampiyon Trabzon da ses getirdi. Olumsuzluk bakarsak, neyi eksik yaptık şampiyonluk sonrasında, onu konuşuruz. Yeni bir heyecanım var. Benim de, kulübün de, takımın da başarıya ihtiyacı var" demişti.

Galatasaray'dan kulüplere şampiyonluk göndermesi - Video







Galatasaray şampiyonluk göndermesi yaptı

Galatasaray'dan Beşiktaş galibiyeti sonrası sosyal medyadan paylaşım geldi. Sarı Kırmızılılar'ın paylaşımında abaküs kullanıldı ve şampiyonluklar yıl yıl sayıldı.



Süper Lig'de son 10 yılda en çok şampiyonluğu 5 kezle Galatasaray kazandı. Sarı Kırmızılılar'ın ardından Beşiktaş 3 kezle mutlu sona ulaştı. Son 10 yılda Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ise birer şampiyonluk elde etti.



