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- Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması
Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması
Mauro Icardi'nin çekilen MR'ında sağ üst adele grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiği, tedaviye ise başlandığı açıklandı
- 02.12.2022 - 13:56
- Güncelleme : 02.12.2022 - 14:05
Galatasaray, antrenmanda topuk pası verirken sakatlanan Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"Oyuncunun tedavisine başlanmıştır"
"Mauro Icardi'nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."
2-3 hafta uzak kalması bekleniyor
Arjantinli golcü futbolcunun 2-3 hafta süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor. Icardi'nin lige kadar formasına kavuşması bekleniyor.