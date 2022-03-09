Galatasaray'dan MHK kararları hakkında açıklama

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Alınan bu karar kulübümüzün dile getirdiği Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Spor Kulübü, TFF’nin aldığı hakem ve gözlemci klasmanlarını yeniden belirleme kararı hakkında resmi internet sitesinden bir açıklama paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, hakem hatalarından en çok etkilenen takım olduklarını belirterek, sistemin değişmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü, taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği üzere, hatalı hakem kararlarından bu sezon olumsuz anlamda en fazla etkilenen kulüp olmuştur. Sadece kendimiz için değil, sahaya çıkan tüm kulüpler için adalet isteğimizi, Merkez Hakem Kurulu sisteminin, işleyişinin şeffaf ve adaletli bir şekilde değişmesi gerektiğini defalarca dile getirdik.

"BU KARAR BÜYÜK SORUNLARIN VARLIĞININ BİR KABULÜDÜR"

TFF’nin hakem ve gözlemci klasmanlarını yeniden belirleme kararı hakkında yaptığı açıklamayı büyük bir dikkatle inceledik. Bunca haksızlığa uğramış bir kulüp olarak, değişiklik isteğimiz ortadadır. Bu süreçte bu talebimizi her mecrada birçok kez ifade ettik. Alınan bu karar kulübümüzün dile getirdiği Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür.

Galatasaray Spor Kulübü’nün talebi sadece kişilerin değil, sistemin işleyişinin değişmesi ile ilgilidir. Biz, kapalı kapılar ardında, ben dedim, oldu zihniyeti ile yapılan değil; şeffaf, kriterleri belli, tüm kulüplerin fikirleri alınarak ortak aklın ürünü olan, doğru zamanda ve vicdanların rahat olacağı bir sistem kurulmasını talep ediyoruz.

Türk futbolunun geleceği için her zaman masada bulunacağımızı ve alınan tüm kararların takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."