Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından Okan Buruk görselli şampiyonluk paylaşımı yaptı.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ağırladı.

Ev sahibi takım, 45. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Taraftarlar beğeni yağdırdı

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda teknik direktör Okan Buruk'un fotoğrafına yer verildi ve "Çok değil, İNAN AZ KALDI AZ…" ifadesi kullanıldı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan bu paylaşım kısa sürede büyük etkileşim aldı. Galatasaraylı taraftarlar, söz konusu paylaşıma yorum ve beğeni yağdırdı.