Galatasaray'dan sürpriz hamle: Yaser Asprilla ile anlaşma tamam

Galatasaray, orta saha için dikkat çeken bir hamle yaptı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-kırmızılıların Girona forması giyen Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

SATIN ALMA OPSİYONLU

Romano’nun aktardığına göre taraflar şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde sözlü anlaşmaya vardı. Opsiyonun, oyuncunun belirli sayıda maçta forma giymesi durumunda zorunlu hale geleceği, satın alma bedelinin ise 23 milyon Euro olacağı ifade edildi.

Galatasaray daha önce Napoli forması giyen Noa Lang’ı İstanbul’a getirerek kanat hattını güçlendirmişti.

Asprilla transferiyle birlikte sarı-kırmızılıların orta saha rotasyonunu da genç ve dinamik bir isimle genişletmesi bekleniyor.