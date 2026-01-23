Galatasaray'dan sürpriz hamle: Yaser Asprilla ile anlaşma tamam

- Galatasaray, Girona'dan Kolombiyalı oyuncu Yaser Asprilla ile kiralama opsiyonlu olarak anlaşmaya vardı.
- Opsiyon, Asprilla'nın belirli sayıda maçta oynaması durumunda zorunlu olacak ve satın alma bedeli 23 milyon Euro olacak.
- Bu hamle, Galatasaray'ın orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Galatasaray, orta saha için dikkat çeken bir hamle yaptı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-kırmızılıların Girona forması giyen Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
SATIN ALMA OPSİYONLU
Romano’nun aktardığına göre taraflar şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde sözlü anlaşmaya vardı. Opsiyonun, oyuncunun belirli sayıda maçta forma giymesi durumunda zorunlu hale geleceği, satın alma bedelinin ise 23 milyon Euro olacağı ifade edildi.
Galatasaray daha önce Napoli forması giyen Noa Lang’ı İstanbul’a getirerek kanat hattını güçlendirmişti.
Asprilla transferiyle birlikte sarı-kırmızılıların orta saha rotasyonunu da genç ve dinamik bir isimle genişletmesi bekleniyor.