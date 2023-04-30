Galatasaray'ın eski futbolcularından derbi mesajları

Süper Lig'in 32. haftasında dev bir mücadele yaşanacak. Beşiktaş ile Galatasaray Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.
Bu mücadele öncesinde Galatasaray'a eski yıldızlarından destek mesajları geldi.
Eski oyuncular destek verdi
Sarı-kırmızılıların eski futbolcularından Hasan Kabze, Andres Fleurquin, Harry Kewell, Cassio Lincoln, Johan Elmander, Felipe Melo ve Wesley Sneijder, Beşiktaş derbisi için mesajlarını paylaştı.
Söz konusu mesajların yer aldığı video, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından "Beşiktaş maçı öncesi iz bırakanlardan mesaj var..." notuyla yayınlandı.