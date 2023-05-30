Galatasaray'ın şampiyon olduğu an

Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray düşme hattı yakınında bulunan MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.
Şampiyonluğu ilan etmesi için bu maçı kazanmak zorunda olan Galatasaray rakibini 4-1'lik skorla geçti ve 23. şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray'ın gollerini 7 ve 39'da Mauro Icardi, 73'te Barış Alper Yılmaz ve 78'de Sergio Oliveira kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü ise 16'da Milson kaydetti. Kerem Aktürkoğlu maçta 3 asist yaptı.
Son düdükle büyük coşku yaşandı
Maçın hakemi Volkan Bayarslan'ın son düdüğüyle birlikte Galatasaray futbolcuları ve teknik ekibi büyük bir sevinç yaşadı.
Sarı-kırmızılılar maçın bitimiyle kendilerini Ankara Eryaman Stadyumu'nun çimlerine attı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)