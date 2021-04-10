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    Galatasaray'ın son dakika penaltısı iptal edildi

    Galatasaray'ın Süper Lig'in 34. haftasında kazandığı penaltı, VAR uyarısı sonrasında iptal edildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2021 - 21:04
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    Galatasaray'ın son dakika penaltısı iptal edildi

    Galatasaray'ın Süper Lig'in 34. haftasında Karagümrük ile oynadığı mücadelenin 85. dakikasında VAR incelemesinin ardından Galatasaray'ın kazandığı penaltı iptal edildi.

    PENALTI VE KIRMIZI KART İPTAL

    Feghouli'nin nefis pasıyla bir arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken Balkovec ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterirken, Balkovec'e kırmızı kartını gösterdi.

    VAR uyarısının ardından inceleme yapan Ali Palabıyık, penaltıyı ve kırmızı kart kararını iptal etti.

    Galatasaray ın son dakika penaltısı iptal edildi #1

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