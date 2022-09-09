Galatasaray'ın yeni transferlerinin maaşları

Yaz transfer döneminin son gününde 5 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, futbolculara toplam 5.2 milyon euro maaş ödeyecek.

Galatasaray, 2022-2023 sezonun son gününde 5 oyuncu transfer ederken, kadroya katılan yeni oyuncuların maaşları belli oldu.

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray; Mauro Icardi, Juan Mata, Milot Rashica, Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen'in takıma katıldığını duyurdu.

En fazla maaşı 1.9 milyon euro ile Juan Mata alacak

Galatasaray yeni transferlerine toplam 5 milyon 200 bin euro maaş ödeyecek. Mauro İcardi 750 bin, Juan Mata 1.9 milyon, Milot Rashica 1.5 milyon, Yusuf Demir 650 bin, Mathias Ross Jensen 400 bin euro kazanacak.

Galatasaray Icardi'ye yıllık 750 bin euro ödeyecek

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız golcü Mauro Icardi'nin sözleşme detayları belli oldu.

PSG'den yıllık 6 milyon 750 bin euro kazanan Icardi'nin 750 bin euro'luk maaş kısmını Galatasaray öderken 6 milyonu Fransız ekibi ödeyecek.