Petrol
91.63
2.78%
Euro
18.3361
0.59%
Dolar
18.2389
0.09%
Altın
1.007
0.62%
Borsa
3538
2.93%
Bitcoin
385.400
9.07%
BTXN Coin
5.27
5.82%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Galatasaray'ın yeni transferlerinin maaşları

    Yaz transfer döneminin son gününde 5 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, futbolculara toplam 5.2 milyon euro maaş ödeyecek.
    • 09.09.2022 - 15:41
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 15:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray'ın yeni transferlerinin maaşları

    Galatasaray, 2022-2023 sezonun son gününde 5 oyuncu transfer ederken, kadroya katılan yeni oyuncuların maaşları belli oldu.

    Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray; Mauro Icardi, Juan Mata, Milot Rashica, Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen'in takıma katıldığını duyurdu.

    En fazla maaşı 1.9 milyon euro ile Juan Mata alacak

    Galatasaray yeni transferlerine toplam 5 milyon 200 bin euro maaş ödeyecek. Mauro İcardi 750 bin, Juan Mata 1.9 milyon, Milot Rashica 1.5 milyon, Yusuf Demir 650 bin, Mathias Ross Jensen 400 bin euro kazanacak.

    Galatasaray ın yeni transferlerinin maaşları #1

    Galatasaray Icardi'ye yıllık 750 bin euro ödeyecek

    Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız golcü Mauro Icardi'nin sözleşme detayları belli oldu.

    PSG'den yıllık 6 milyon 750 bin euro kazanan Icardi'nin 750 bin euro'luk maaş kısmını Galatasaray öderken 6 milyonu Fransız ekibi ödeyecek.

    Galatasaray ın yeni transferlerinin maaşları #2


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Brent petrolün varil fiyatı düşmeye devam ediyor: 88,27 dolar
    Ekonomi

    Brent petrolün varil fiyatı düşmeye devam ediyor: 88,27 dolar

    Mauro Icardi'nin çevre kontrolü
    Futbol

    Mauro Icardi'nin çevre kontrolü

    Görüş Bildir