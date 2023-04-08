Galatasaray'ın yıldızı Icardi, PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir mücadelesinin ardından kulüp sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamalar suretiyle sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disipline gönderdi.
Galatasaray Kulübü ve sarı-kırmızılı futbolcu Mauro Icardi de sportmenliğe aykırı hareketten disipline gönderildi.
Icardi, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elendikten sonra sosyal medya hesabından kulübün paylaşımını alıntılayıp, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" ifadelerini yazmıştı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise siyah-beyazlıların 5 Nisan Çarşamba günü kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamalar nedeniyle sportmenliğe aykırı hareketten disipline sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü'nü de disipline sevk etti.
Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan mücadelede kırmızı kart gören Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da PFDK'ye gönderildi.