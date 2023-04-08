Galatasaraylı bu habere sevinecek! Yönetimden 400 milyon liralık müjde Galatasaray'da yönetimin bu hafta itibarıyla takımın tüm alacaklarını ödediği aktarıldı.

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da yönetim de maddi anlamda elinden geleni yapmaya devam ediyor.

Önemli maçlarda prim veren sarı-kırmızılılar 400 milyon liralık acil ödenmesi gereken rakamın da tamamını ödeyerek büyük bir kasa kolaylığı sağladı.

UEFA da onayladı

UEFA'dan 'borcumuz yoktur' onayı alan Dursun Özbek ve kurmaylarının dikkatini şampiyonluğa verdiği de gelen haberler arasında.

Diğer projeler için de kaynak aranıyor

Öte yandan sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz projesi için de kaynak arıyor.

Florya'daki arazinin TOKİ'ye ait olan bölümlerini 1 milyar TL'ye alan Galatasaray, Kemerburgaz'daki araziye yeni tesisleri inşa edip buraya taşındıktan sonra Florya'da da gayrimenkul projesi gerçekleştirecek.