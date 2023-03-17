Galatasaraylı futbolcular, golün ardından Ahmat Çalık'ı andı Galatasaray, Konyaspor karşısında Milot Rashica ile bulduğu golün ardından Ahmet Çalık'ı unutmadı.

Süper Lig'de 26. haftanın açılış mücadelesinde lider Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Galatasaray takımı attığı golün ardından Ahmet Çalık'ı andı.

Rashica golü attı

Maçın 31. dakikasında sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Dubois'nın taşıdığı topu ceza alanının ilk metrelerinde alan Kerem, hemen yanındaki Rashica'yı gördü.

O da penaltı noktası üzerinde rakibinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda sol ayağıyla kalecinin yanından topu ağlara yolladı.

Ahmet Çalık anıldı

Atılan bu golün ardından sarı-kırmızılı oyuncular ve Okan Buruk,2022 yılının başında yaşadığı trafik kazasıyla hayatını kaybeden eski Konyasporlu ve Galatasaraylı Ahmet Çalık'ı unutmadı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)