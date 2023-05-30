Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısını bastı Süper Lig'in 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısını su şişeleriyle bastı.

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, ilk yarıda Mauro Icardi'nin 7. dakikadaki golüyle öne geçti. Bu gole 9 dakika sonra Ankaragücü, Milson'la cevap verdi. İlk yarıda birçok fırsat yakalayan Galatasaray, Arjantinli yıldızıyla 38. dakikada bir gol daha buldu ve soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda Barış Alper Yılmaz'la 73. dakikada, Sergio Oliveira'la da 78. dakikada rakip fileleri havalandıran Galatasaray, maçı 4-1 kazanarak tarihinin 23. şampiyonluğuna imza attı.

Coşku basın toplantısında devam etti

Şampiyonluğun ardından Sarı-kırmızılı futbolcular hem maç sonunda hem soyunma odasında büyük coşku yaşadı. Kazanılan şampiyonluğun ardından Okan Buruk basın toplantısına katıldı.

Şampiyonluk coşkusu dinmeyen futbolcular Teknik Direktör Okan Buruk'un basın toplantısını su şişeleriyle bastı ve kutlamaya devam etti.