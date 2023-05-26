Galatasaraylı futbolculardan yönetime şampiyonluk sözü Galatasaray'ın iki kaptanı Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, Florya'yı ziyaret eden Erden Timur’a takım arkadaşları adına şampiyonluk sözü verdi.

Süper Lig’de bitime 3 hafta kala 5 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’da moraller yerinde.

Ankaragücü deplasmanında kazanmaları durumunda sarı-kırmızılılar, takipçisi Fenerbahçe’nin alacağı sonuçlara bakmaksızın sezonu zirvede bitirmeyi garantileyecek.

23. şampiyonluğa sadece 90 dakikalık uzaklıkta olan Galatasaray’da futbolcular, çok yakın oldukları kupa hedefine kilitlenmiş ve inanmış durumda. Öyle ki hemen hemen her fırsatta da futbolcular bu inancı sözcüklere döküyor.

Erden Timur da izledi

Sarı-kırmızılı takımın çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanı izleyenler arasında kulübün efsane isimleri, eski oyuncuları ve davetlilerle birlikte Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da vardı.

Bu sezon yaptığı transferler, harcadığı mesai ve yaptığı maddi-manevi fedakarlıklarla şampiyonluk hedefinde önemli paya sahip olan Erden Timur, antrenmanı yakından takip ederken oyuncularla da kısa bir sohbet toplantısı yaptı. Galatasaraylı oyuncular da bu sohbette şampiyonluğa olan inançlarını bir kez daha ortaya koydu.

"Fenerbahçe'yi de yeneceğiz"

Sarı-kırmızılı futbolcularla Yemek yiyen Erden Timur’a, takım kaptanları Muslera ve Kerem, “Galatasaray taraftarlarının ve sizlerin endişesi olmasın. Ankara’da, rakibimizi mağlup edip şampiyonluğa ulaşacağız. Son hafta derbiyi de hiç konsantrasyonumuzu bozmadan aynı ciddiyetle oynayacağız. Fenerbahçe’yi de yeneceğiz! Ankaragücü maçında şampiyonluğa ulaşsak bile bu bizi rehavete sokmayacak. Şampiyon da olacağız, taraftarımızın önünde oynayacağımız derbide Fenerbahçe’yi de mağlup edeceğiz.” diyerek ne kadar motive olduklarını ortaya koydular.