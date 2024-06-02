Galatasaraylı taraftarlar, Jose Mourinho için havalimanına geldi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finalini Wembley Stadyumu'nda takip etmesinin ardından İstanbul'a geldi.
Mourinho'nun uçağı sabah saat 09.07'de Londra'dan hareket ederken, 14.45 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.
Taraftarlar kendisini coşkuyla karşıladı
Fenerbahçeli taraftarlar, deneyimli çalıştırıcıyı karşılamak için havaalanında yerini aldı.
Mourinho, uçaktan inmesinin ardından kendisini karşılaşmaya gelen taraftarları selamladı.
Galatasaraylı futbolseverler de havalimanına geldi
Portekizli çalıştırıcıyı karşılamaya gelen futbolseverler arasında ise Galatasaraylılar da yer aldı.
Sarı-kırmızılılar, ezeli rakiplerinin yeni teknik direktörünün gelişini havalimanından takip etti.
Ortaya çıkan bu renkli görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.
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