Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutluyor Süper Lig'de 36. haftada Ankaragücü deplasmanından 4-1'lik galibiyetle çıkan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar bitime 2 hafta kala gelen şampiyonluk sonrası kutlamalara başladı.

İHA

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar rakibini 4-1 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluklarını ilan ettiler.

Maçın ardından Galatasaraylı taraftarlarda ise büyük sevinç vardı.

Taraftarlar şampiyonluğu kutladı

Binlerce taraftar farklı illerde sokaklara dökülerek erken gelen şampiyonluğu kutladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki sarı-kırmızılı taraftarlar, sokağa dökülerek şampiyonluk sevinçlerini doyasıya yaşadı.

Galatasaray taraftarı, konvoy yaparak Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Toplanan kalabalık, konfeti patlatıp meşaleler yakarak, takımlarının bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı.

İzmir'de coşkulu kalabalık

İzmir’de de Galatasaray’a gönül veren taraftarlar, şampiyonluğun ardından kentin en önemli meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı’na akın etti.

Formalarıyla, bayraklarıyla ve atkılarıyla gelen taraftarlar, meydanı adeta karnaval alanına çevirdi. Tezahürat ve marşlarla gecenin sessizliğini bozan sarı-kırmızılı taraftarlar, yaktıkları meşalelerle de geceyi aydınlattı.

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yüzlerce taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Taraftarlar Taksim'e akın etti

Galatasaray'ın sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Taksim Meydanı'na akın etti. Taraftarlar şampiyonluğu büyük coşkuyla kutladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde de şampiyonluğu kutlamaya başladı. Çok sayıda taraftar, tesislerin önünde 23. şampiyonluk sevincini meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak yaşıyor.

Gümüşhane ve Kuşadası'nda da coşku büyük

Maçın son düdüğünün ardından taraftarlar şampiyonluğu Gümüşhane caddelerinde de kutlamaya başladı.

Sarı-kırımızılı taraftarlar, ellerinde meşale ve bayraklarla tezahüratlarda bulunurken, araç konvoylarıyla şehir turu attılar.

Ayrıca Kuşadası caddelerinde, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları ile coşkuya boğuldu. Taraftarlar, takımlarını desteklemek ve başarıyı birlikte kutlamak için sokaklara döküldü. Atkılarla, bayraklarla donatılan caddeler, Galatasaray marşları ve tezahüratlarıyla inledi.

Zonguldak'ta şampiyonluk sevinci

Maçın bitiş düdüğünün ardından Zonguldak merkezde, Çaycuma ve Kdz. Ereğli ilçelerinde başta olmak üzere il genelinde Galatasaray taraftarı, sokaklarda meşale yakarak ve marşlar söyleyerek şampiyonluğu kutlamaya başladı.

Bazı taraftarlar ise araçlarıyla Gazipaşa Caddesi'nde konvoy yaptı.

Diyarbakırlılar sokaklara akın etti

Diyarbakır'da Merkez Yenişehir ilçesinde Galatasaray’ın 2022-2023 sezonu şampiyonluğunu kazanmasıyla Ofis semtinde bir araya gelen yüzlerce taraftar, takımlarının şampiyonluğunu meşaleli yürüyüş ve araçlarla konvoy oluşturarak kutladı.

Takımlarının lehine marş söyleyen taraftar, ellerinde Galatasaray bayraklarıyla tezahüratlarda bulundu.

Çanakkale'de davul zurna sesleri

Çanakkale'de maçın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaraylı taraftarlar da kutlama yapmak üzere sokaklara döküldü.

Bazı taraftarlar araçlarıyla, bazıları da yaya olarak üstlerinde sarı-kırmızı formaları ve ellerinde Galatasaray bayraklarıyla geç saatlere kadar kutlama yaptı.

Davul zurna eşliğinde oynayıp, meşaleler yakarak eğlenen taraftarlar nedeniyle şehir içi trafiği kilitlendi.

Mersinliler araçlarıyla şehirde tur attı

Karşılaşmanın hemen ardından Mersin'deki Galatasaraylı taraftarlar, Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Galatasaray Meydanı'na akın etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.

Polis ekipleri de kutlamalar dolayısıyla bölgede güvenlik önlemi alırken, taraftarların bazıları ise araçlarıyla şehir turu yaptı.

Yurdun birçok bölgesinde Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk coşkusu yaşıyor

Erzurum'da da taraftarlar Cumhuriyet Caddesinde şampiyonluğu kutladı. Havuzbaşı kent meydanında toplanan yüzlerce Galatasaray taraftarı meşaleler yakarak doyasıya şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Ardahan’da Kongre Caddesi'nde sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde bayraklarla ve otomobilleriyle konvoy yaparak cadde boyunca tur attılar. Meşaleler yakan taraftarlar, tezahüratlarda bulundu.

Afyonkarahisar'daki sarı-kırmızılı taraftarları sokağa döktü. Kente kutlamalarının adresi Yeşil Yol oldu. Ellerinde sarı-kırmızı bayraklar ve meşaleler ile sokağa çıkan yüzlerce taraftar şampiyonluğun tadını doyasıya çıkardı.

Hakkari caddelerinde kutlamaya başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, havai fişek patlatarak, ellerinde meşale ve bayraklarla tezahüratlarda bulunurken, araç konvoylarıyla şehir turu attılar. Daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan yüzlerce taraftar sevgi gösterilerinde buldular.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Kars'ta Faikbey Caddesi üzerinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, meşaleler yakıp, takımlarının bayraklarıyla şampiyonluk sevincini yaşadı.