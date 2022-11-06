Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
396.080
-0.54%
BTXN Coin
10.44
-2.42%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Hafif yağmur 19 C
    Galatasaraylı taraftarlardan Jorge Jesus'a gönderme

    Galatasaraylı taraftarlardan Jorge Jesus'a gönderme

    Beşiktaş galibiyetinin ardından Galatasaraylı taraftarlar, maçı locadan izlemeye gelen Jorge Jesus'a, stattan ayrılırken, "Sıra sende Jesus." diye bağırdı.
    • 06.11.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 09:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 13. haftası dev bir maça sahne oldu. Galatasaray, evinde ezeli rakiplerinden olan Beşiktaş'ı ağırladı.

    Sarı-kırmızılılar, Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlıları, Mauro Icardi'nin 2 golüyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Derbide tribünde tanıdık bir isim de vardı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, maçı locadan takip etti.

    Derbinin ardından Galatasaraylılar, maçı locadan takip eden Jorge Jesus'a seslendi.

    Galatasaraylı taraftarlardan Jorge Jesus a gönderme #1

    "Jesus sıra sende"

    Maç sonrası VIP çıkışından polis korumasıyla ayrılan Jorge Jesus'a, Galatasaraylı taraftarlar "Jesus, sıra sende sıra sende" diye bağırdı.

    Fenerbahçe ile Galatasaray, ilk olarak ocak ayı başında Kadıköy'de, mayıs ayı sonunda ise Seyrantepe'de karşılaşacak.

    Galatasaraylı taraftarlardan Jorge Jesus'a gönderme İZLE


    Galatasaraylı taraftarlardan Jorge Jesus a gönderme #2


    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Pençe-Şimşek bölgesinde bir asker şehit düştü
    İç Haber

    Pençe-Şimşek bölgesinde bir asker şehit düştü

    Bursa Büyükşehir Belediyesi yayalar için 'Zemin Yaya' projesini geliştirdi
    İç Haber

    Bursa Büyükşehir Belediyesi yayalar için 'Zemin Yaya' projesini geliştirdi

    Görüş Bildir