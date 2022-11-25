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    Galler İran maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Galler İran maçı hangi kanalda?

    Her iki takımın kariyerindeki ilk mücadele olacak olan Galler İran maçının ne zaman oynanacağı ve kanalı merak ediliyor. Peki Galler İran maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte kanalı...
    • 25.11.2022 - 12:24
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    Galler İran maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Galler İran maçı hangi kanalda?

    İlgiyle takip edilen Dünya Kupası maçları yakından izleniyor. Futbolseverlerin radarında bu kez Galler İran maçı bulunuyor. Peki her iki takım için de kritik bir önem arz ettiği Galler İran maçı ne zaman, saat kaçta?

    Galler İran maçı ne zaman, saat kaçta?

    Galler İran maçının günü ve saati merak ediliyor. Robert Page ve Carlos Queiroz'un taktiksel bazı savaşlar vereceği mücadele, son derece çekişmeli şekilde geçmesi bekleniyor. Heyecanlı karşılaşma 25 Kasım Cuma günü saat 13.00'da oynanacak.

    Galler İran maçı hangi kanalda?

    Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde Galler, İran ile mücadele etmiş olacak. 25 Kasım Cuma günü saat 13.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı şekilde izlenebilecek.


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