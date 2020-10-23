Garry Rodrigues: Fenerbahçe'ye pahalı geldim

Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues ayrılık süreci ve eski takımı Galatasaray'a gerçekleşmeyen transferi hakkında konuştu. Rodrigues, "Emre Belözoğlu ve Erol Hoca ile problemim olmadı" dedi.

Fenerbahçe ile yollarını ayırıp takımı Al İttihad'a dönen Garry Rodrigues, Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'den ayrılma süreci ve Galatasaray'ın transfer teklifine ilişkin önemli sözler söyledi.

"ONLARA PAHALI GELMİŞİM"

"Ben bir şey yapmadım, Fenerbahçe kontratımı sonlandırdı. Al İttihad'ın bana ihtiyacı vardı, Suudi Arabistan'a geldim. Fenerbahçe'de çok yüksek ücret aldığımı söylediler. Onlara pahalı gelmişim. Devam etmek istiyordum ama böyle bir yöntemi tercih ettiler. Açıkçası umurumda değil. Kontratım vardı ve işime bakıyordum. Emre Belözoğlu ve Erol Hoca ile bir problemim yok. Olmadı. Bana 'Seni istemiyoruz' demediler ama kalmamı da istemediler!"





"GALATASARAY SON GÜN TEKLİF YAPTI"

"Galatasaray beni transferin son günü istedi. Kulübüm Al İttihad reddedince Galatasaray'a gidemedim. Orada oynamak isterdim. Galatasaray yönetimi neden son gün teklif yaptı, anlayamadım. İkinci devrede Galatasaray'da oynar mıyım şu an bilemem. Suudi Arabistan'da güzel bir kontratım var işime bakmalıyım."