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Gaziantep FK ile Ümraniyespor berabere kaldı

Gaziantep FK ile Ümraniyespor berabere kaldı

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Ümraniyespor ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Gaziantep FK ise bu sezon ikinci beraberliğini aldı.