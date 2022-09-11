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Gaziantep FK ile Ümraniyespor berabere kaldı
Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Ümraniyespor ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Gaziantep FK ise bu sezon ikinci beraberliğini aldı.
- 11.09.2022 - 22:36
Süper Lig'in 6. hafta maçında Gaziantep FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
Yeni Hatay Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz sona erdi.
Gaziantep, Maxim ile öne geçti
Gaziantep FK 59. dakikada Alexandru Maxim'in penaltı golüyle üstünlüğü yakaladı ve 1-0 öne geçti
Son dakikada skora eşitlik geldi
90. dakikada Antonio Mrsic'in penaltıdan kaydettiği gol maçın skorunu belirledi. Mücadele 1-1 sona erdi ve iki takımda sahadan 1'er puanla ayrıldı.
İki takım da istediğini alamadı
Bu sonucun ardından Erol Bulut ve öğrencileri son 2 haftada 1 puan toplayabildi. Ligde henüz galibiyetini bulunmayan Ümraniyespor ise puanını 2 yaptı.