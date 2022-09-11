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    Gaziantep FK ile Ümraniyespor berabere kaldı

    Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Ümraniyespor ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Gaziantep FK ise bu sezon ikinci beraberliğini aldı.
    • 11.09.2022 - 22:36
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    Gaziantep FK ile Ümraniyespor berabere kaldı

    Süper Lig'in 6. hafta maçında Gaziantep FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

    Yeni Hatay Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz sona erdi.

    Gaziantep, Maxim ile öne geçti

    Gaziantep FK 59. dakikada Alexandru Maxim'in penaltı golüyle üstünlüğü yakaladı ve 1-0 öne geçti

    Son dakikada skora eşitlik geldi

    90. dakikada Antonio Mrsic'in penaltıdan kaydettiği gol maçın skorunu belirledi. Mücadele 1-1 sona erdi ve iki takımda sahadan 1'er puanla ayrıldı.

    İki takım da istediğini alamadı

    Bu sonucun ardından Erol Bulut ve öğrencileri son 2 haftada 1 puan toplayabildi. Ligde henüz galibiyetini bulunmayan Ümraniyespor ise puanını 2 yaptı.

    Gaziantep FK ile Ümraniyespor berabere kaldı #1

    Gaziantep FK ile Ümraniyespor berabere kaldı #2

    Gaziantep FK ile Ümraniyespor berabere kaldı #3


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