- Haberler
- Futbol Haberleri
- Gaziantep FK, son dakika golüyle beraberliği aldı
Gaziantep FK, son dakika golüyle beraberliği aldı
Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK sahasında Başakşehir ile son dakika attığı gol sonucu 1-1 berabere kaldı.
- 05.01.2023 - 19:16
Süper Lig 17. haftasında Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ile Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Son dakika golü maçın sonucunu değiştirdi
Karşılaşma 1-1 eşitlik ile sona erdi. Mücadelede Başakşehir Berkay Özcan'ın 44. dakikada kaydettiği golle ilk devreyi 1-0 önde bitirdi.
Maçın sonucunu ise Gaziantep FK'da Alexandru Maxim belirledi. Maxim 90+7. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi.
İki takım 1'er puanın sahibi oldu
Bu beraberliğin ardından Başakşehir 31, Gaziantep FK ise 18 puana yükselmeyi başardı.
Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.