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    Gaziantep FK, son dakika golüyle beraberliği aldı

    Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK sahasında Başakşehir ile son dakika attığı gol sonucu 1-1 berabere kaldı.
    • 05.01.2023 - 19:16
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    Gaziantep FK, son dakika golüyle beraberliği aldı

    Süper Lig 17. haftasında Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ile Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Son dakika golü maçın sonucunu değiştirdi

    Karşılaşma 1-1 eşitlik ile sona erdi. Mücadelede Başakşehir Berkay Özcan'ın 44. dakikada kaydettiği golle ilk devreyi 1-0 önde bitirdi.

    Maçın sonucunu ise Gaziantep FK'da Alexandru Maxim belirledi. Maxim 90+7. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi.

    Gaziantep FK, son dakika golüyle beraberliği aldı #1

    İki takım 1'er puanın sahibi oldu

    Bu beraberliğin ardından Başakşehir 31, Gaziantep FK ise 18 puana yükselmeyi başardı.

    Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Gaziantep FK, son dakika golüyle beraberliği aldı #2

    Gaziantep FK, son dakika golüyle beraberliği aldı #3

    Gaziantep FK, son dakika golüyle beraberliği aldı #4

    Gaziantep FK, son dakika golüyle beraberliği aldı #5


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