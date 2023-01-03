Gaziantep FK: Vicdanımız sızlıyor

TFF'nin Gaziantep FK-Beşiktaş maçındaki VAR kayıtlarını açıklamasının ardından Gaziantep ekibi açıklama yayınladı.

TFF, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'nın ev sahipliğinde Kalyon Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş mücadelesinde Kevin N'Koudou ve Kitsiou arasında yaşanan pozisyona dair VAR kayıtlarını açıkladı.

"Şiddet yok"

Hakem Atilla Karaoğlan ve VAR arasında şu konuşmalar gerçekleşti:

Atilla Karaoğlan: "İtiyor olarak gördüm, şiddet yok."

VAR: "Ben şiddet var olarak gördüm. Atilla, seni VAR'a davet ediyorum."

Atilla Karaoğlan: "Ağabey abartıyor ya, ben sarıda kalacağım."

Bu diyalogların ardından TFF, yaptığı açıklamayla hakem Atilla Karaoğlan'ın hatalı olduğunu duyurdu.

"VİCDANIMIZ sızlıyor!"

Gaziantep FK Twitter hesabı ve kulüp başkanı Cevdet Akınal, konuya dair açıklamalar yaptı.

Kulübün sosyal medya açıklamasında, "Oyuncumuza atılan kafa sonrası; VAR hakemlerinin ısrarlı şiddet uyarısına rağmen Atilla Karaoğlan'ın yorumu: 'ABARTIYOR ABİ!' Abartmıyoruz, VİCDANIMIZ sızlıyor! Türkiye Futbol Federasyonumuza, göstermiş oldukları şeffaflıktan dolayı teşekkür ederiz." denildi.

"Bu tamamen bir hakem hatası"

Yayıncı kuruluşa konuşan Akınal, "TFF'yi kutluyorum, tarihi bir karar aldılar. Çok güzel bir iş yaptılar. Bu tamamen bir hakem hatası. Olay olduğunda 'Kırık yok, ondan kırmızı göstermedi' dedim. VAR'dakiler uyarıyor, orta hakem hala bildiğini okuyor. Olan Anadolu kulüplerine oluyor. Hakemler artık biraz daha dikkatli davranacaktır. Bizler muzdarip durumdayız." ifadelerini kullandı.