Gaziantep FK'nın deplasman kabusu sona erdi

Erol Bulut'un ekibi, 3 maçta topladığı 7 puanla 4. sırada yer alıyor. Güney ekibi, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yaşadığı deplasman kabusunu da sonlandırdı.

Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Güney ekibi, 3 maçta topladığı 7 puanla 4. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon deplasmanda ligin en kötüsü olan Gaziantep ekibi, bu kabusu da bir anlamda sonlandırmış oldu. Geçen sezon deplasmanda oynadığı 19 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve 3 kez de berabere kalan Gaziantep FK, tam 15 maçta yenilmişti.

Erol Bulut'un öğrencileri, iç sahada 19 maçta tam 40 puan toplayıp ligin en iyilerinden olmasına rağmen, deplasmandaki çok kötü performansla sezonu 15. sırada tamamlayabilmişti.

Deplasmanda çıkışa geçti

Bu sezon ise işler en azından şimdilik değişmişe benziyor. Gaziantep ekibi, ligin ilk haftasında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 3. haftada ise Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Geçtiğimiz sezon 19 deplasman maçında topladığı 6 puanın 4'üne şimdiden ulaştı.

Sırada 2 zorlu deplasman var

Erol Bulut ile çıkışta olan Gaziantep FK, sıradaki 2 deplasman maçında ise çok zorlu rakiplerle karşılaşacak. Güney ekibi, 5. haftada Galatasaray , 7. haftada ise Trabzonspor deplasmanında puanlara ulaşmaya çalışacak.