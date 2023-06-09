Gaziantep FK'nın yeni başkanı Memik Yılmaz oldu Gaziantep FK'nin olağan genel kurulunda başkanlığa Memik Yılmaz seçildi.

AA

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da kulübün yeni başkanı belirlendi.

Kulüp tesislerindeki genel kurulda tek listeyle gidilen seçimde Memik Yılmaz kulüp başkanı oldu.

Memik Yılmaz, genel kurulda yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Gaziantep futboluna yönetici olarak yıllardır hizmetlerinin olduğunu anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Görevimiz ne olursa olsun elinden gelenin en iyisini vermeye çalışan bir kardeşiniz olarak sizlerle burada bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremden birkaç gün önce başkanlık görevine geldim. Bu süreç öncesi birçok hayalimiz vardı ancak yaşadığımız depremin ardından olağanüstü durumlarla karşı karşıya kaldık."

Gazianteplilerden kırmızı-siyahlı takıma destek vermelerini istediğini aktaran Yılmaz, kulübün daha iyi yerlere geleceğini belirtti.

"2023-2024 sezonunun ilk adımını bugün resmen atıyoruz"

Genel kurula katılanlara teşekkür eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"2023-2024 sezonunun ilk adımını bugün resmen atıyoruz. Önümüzde uzun ve zorlu bir yol olduğunun farkındayız. Gaziantep, tarih boyunca el ele verdiğinde şartlar ne olursa olsun her zaman başarıya ulaşmayı başarmıştır. Şimdi de geçmişte olduğu gibi tüm Gazianteplilerin kırmızı-siyah renklerimize sahip çıkarak bu zorlu yolculukta yanımızda olmasını temenni ediyoruz. Bizler her zamankinden daha dirençli daha motive daha inançlı ve daha umutluyuz."

Yılmaz, yeni sezonda çalışmaların aralıksız devam edeceğini aktardı.

"Gazianteplilerin gurur duyacağı bir takım oluşturmak istiyoruz"

Çalışmalara şimdiden başlayacaklarını dile getiren Yılmaz, şu şekilde konuştu:

"Gurur duyduğum Gaziantep şehrinin bir evladı olarak inşallah başarılı skorlar alarak, Gazianteplilerin gurur duyacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız ancak biraz önce de bahsettiğim gibi el ele verdiğimiz takdirde hiçbir zorluk bizi yıldıramayacaktır."

Yönetim kurulu belirlendi

Başkan Yılmaz'ın yönetim kurulu listesinde, şu isimler yer alıyor:

İsmet Özcan, Ömer Çakmak, Serhat Tümer, İbrahim Dicle, Abdullah Acar, Ali Fuat Ceyhun, Hayri Aytaç, Fevzi Uslu, Seçil Kömürcü, Uğur Şireci, İdris Kalkan, Halil Demir, Bülent Kaya, Uğur Tosun, Güney Dağdeviren, Gökhan Karakayalı, İlhan Kılınç, Mustafa Kara, Bülent İngeç, Mustafa Kemal Şerbetçi, Ali Kumru, Fatih Konuk, Orhan Yılmaz, Memik Yılmaz, Mehmet Fırat Dicle, Saliha Kübra Kabaali, Tevfik Göğüş, İrfan Karakuzulu, Abdulkadir Gözegir.