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- Geçmişten günümüze Dünya Kupası maskotları! 2022 Katar Dünya Kupası maskotu La'eeb...
Geçmişten günümüze Dünya Kupası maskotları! 2022 Katar Dünya Kupası maskotu La'eeb...
Futbolseverler Dünya Kupası maskotlarını araştırmaya başladı. İşte geçmişten günümüze Dünya Kupası maskotları..
- 17.11.2022 - 13:37
FIFA Dünya Kupası maskotları turnuvaya renk katmaktadırlar. Bu maskotlar genellikle ev sahibi ülkelerin simgelerini ve kültürlerini taşımaktadır. Bu sene Katar'da düzenlenecek olan 2022 Katar Dünya Kupası maskotunun ismi "La'eeb" oldu.
"La'eeb" kelimesi Arapça'da süper yetenekli oyuncu anlamına gelmektedir. Katar'a ait yerel kıyafetten esinlenerek giydirilen maskot büyük ilgi çekti.
İşte 2022 Katar Dünya Kupası maskotu "La'eeb"..
Futbolseverler Dünya Kupası'na sayılı günler kala geçmiş Dünya Kupalarında yer alan maskotları araştırmaya başladı.
Her ülkenin kendine has özelliklerine göre belirlenen maskotları sizi için derledik. İşte geçmişten bugüne kadar Dünya Kupası maskotları..
1966 İngiltere Dünya Kupası
1970 Meksika Dünya Kupası
1974 Batı Almanya Dünya Kupası
1998 Fransa Dünya Kupası
2002 Japonya - Güney Kore Dünya Kupası
2006 Almanya Dünya Kupası
2010 Güney Afrika Dünya Kupası
2014 Brezilya Dünya Kupası