Geçmişten günümüze Dünya Kupası maskotları! 2022 Katar Dünya Kupası maskotu La'eeb...

Futbolseverler Dünya Kupası maskotlarını araştırmaya başladı. İşte geçmişten günümüze Dünya Kupası maskotları..

FIFA Dünya Kupası maskotları turnuvaya renk katmaktadırlar. Bu maskotlar genellikle ev sahibi ülkelerin simgelerini ve kültürlerini taşımaktadır. Bu sene Katar'da düzenlenecek olan 2022 Katar Dünya Kupası maskotunun ismi "La'eeb" oldu.

"La'eeb" kelimesi Arapça'da süper yetenekli oyuncu anlamına gelmektedir. Katar'a ait yerel kıyafetten esinlenerek giydirilen maskot büyük ilgi çekti.

İşte 2022 Katar Dünya Kupası maskotu "La'eeb"..

Futbolseverler Dünya Kupası'na sayılı günler kala geçmiş Dünya Kupalarında yer alan maskotları araştırmaya başladı.

Her ülkenin kendine has özelliklerine göre belirlenen maskotları sizi için derledik. İşte geçmişten bugüne kadar Dünya Kupası maskotları..

1966 İngiltere Dünya Kupası

1970 Meksika Dünya Kupası

1974 Batı Almanya Dünya Kupası

1998 Fransa Dünya Kupası

2002 Japonya - Güney Kore Dünya Kupası

2006 Almanya Dünya Kupası

2010 Güney Afrika Dünya Kupası

2014 Brezilya Dünya Kupası

2018 Rusya Dünya Kupası