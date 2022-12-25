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    Gedson Fernandes: 3 puan için gerekenlerin hepsini yapamadık

    Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK mücadelesini değerlendirdi.
    • 25.12.2022 - 19:06
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    Gedson Fernandes: 3 puan için gerekenlerin hepsini yapamadık

    Beşiktaş, Dünya Kupası için verilen aranın ardından Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu.

    Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

    Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Gaziantep FK maçı sonrası görüşlerini aktardı.

    "3 puan için gerekenlerin hepsini yapamadık"

    Gedson, "3 puan için geldik buraya ama 3 puan için gerekenlerin hepsini yapamadık. Önümüze bakacağız. Bu puan kaybını telafi etmek zorundayız." dedi.

    Gedson Fernandes: 3 puan için gerekenlerin hepsini yapamadık #1

    "Dinlenmek, toparlanmak zorundayız"

    Portekizli oyuncu, "Maç maç düşünmek zorundayız. Dinlenmek, toparlanmak zorundayız. Çok maç var önümüzde. Toparlanıp en iyi performansı göstermeye çalışacağız." diye sözlerini sürdürdü.

    Gedson Fernandes: 3 puan için gerekenlerin hepsini yapamadık #2

    "Maç içerisinde konsantrasyon kaybı oluyor"

    Gedson, son olarak, "Maç içerisinde konsantrasyon kaybı oluyor. Çok sık olmaması lazım. Bunu en aza indirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.


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