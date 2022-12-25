Gedson Fernandes: 3 puan için gerekenlerin hepsini yapamadık

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK mücadelesini değerlendirdi.

Beşiktaş, Dünya Kupası için verilen aranın ardından Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Gaziantep FK maçı sonrası görüşlerini aktardı.

"3 puan için gerekenlerin hepsini yapamadık"

Gedson, "3 puan için geldik buraya ama 3 puan için gerekenlerin hepsini yapamadık. Önümüze bakacağız. Bu puan kaybını telafi etmek zorundayız." dedi.

"Dinlenmek, toparlanmak zorundayız"

Portekizli oyuncu, "Maç maç düşünmek zorundayız. Dinlenmek, toparlanmak zorundayız. Çok maç var önümüzde. Toparlanıp en iyi performansı göstermeye çalışacağız." diye sözlerini sürdürdü.

"Maç içerisinde konsantrasyon kaybı oluyor"

Gedson, son olarak, "Maç içerisinde konsantrasyon kaybı oluyor. Çok sık olmaması lazım. Bunu en aza indirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.