Gedson Fernandes, Atletico Madrid'e pahalı geldi Atletico Madrid, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ile ilgileniyor. Ancak İspanyol ekibi, Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu için 20 milyon euro değer biçmesi nedeniyle alternatif isimleri de değerlendiriyor.

Atletico Madrid, yeni sezonda orta sahasını güçlendirmek istiyor.

Ligin son döneminde formunu artıran Diego Simeone'nin ekibinin, orta saha için aday listesindeki isimlerden birinin de Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes olduğu aktarıldı.

Alternatifler de değerlendiriliyor

İspanyol basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın ise Portekizli orta saha oyuncusu için 20 milyon euroluk değer biçtiği kaydedildi.

Bu rakamın Atletico Madrid için fazla olduğu ve İspanyol ekibinin orta saha için alternatif isimleri de değerlendirdiği ifade edildi.

Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları

Haberde Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı'nın Gedson için söylediği sözler şöyleydi:

"Gedson Fernandes'e resmi teklif yok. 20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha kalmasını istiyoruz. Bonservis gelirinin yarısı Benfica'da. O nedenle 20, 25 milyon euro altı bizim için yeterli değil."

Bu sezonki performansı

24 yaşındaki futbolcunun adı Atletico Madrid dışında Roma ve Lazio'yla da anılmıştı.

Beşiktaş forması altında bu sezon 33 maça çıkan Gedson Fernandes, 5 asist yaptı.