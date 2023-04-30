Gedson Fernandes: Galatasaray gibi bir takıma karşı kazanmak her zaman farklı Beşiktaşlı Gedson Fernandes, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettikleri derbinin ardından konuştu.

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Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibi konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1 yendi.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Saiss, Hadziahmetovic ve Aboubakar atarken sarı-kırmızılıların tek sayısı ise Icardi'den geldi.

Bu mağlubiyetle birlikte lider Galatasaray haftayı haftayı 70 puanla tamamladı.

Yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran 3. sıradaki Beşiktaş bu galibiyetle birlikte puanını 65'e çıkardı.

Gedson: Galatasaray'a karşı kazanmak her zaman farklı

Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes, kazanılan derbinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Fernandes, "Çok anlamlı ve özel bir gün. Hak ettiğimiz bir zafer kazandık. Beşiktaş'ın oynaması gerektiği gibi oynadık. Galatasaray gibi bir takıma karşı kazanmak her zaman farklı. Böyle büyük maçı kazanmak çok mutlu hissettiriyor" dedi.