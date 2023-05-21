Gedson Fernandes: Güzel bir galibiyet aldık Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 yendikleri mücadelenin ardından konuştu.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

Ev sahibi Belhanda ile öne geçerken konuk ekip cevabı biri penaltıdan Aboubakar'ın iki golü ile Gedson ve Cenk Tosun'un penaltısıyla verdi.

Puanını 74'e yükselten Beşiktaş maç fazlasıyla ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi yakaladı.

Bu sezon ilk defa evinde kaybeden Adana Demirspor ise 5 maçlık galibiyet serisini de kaybederek 63 puanla 4. sırada yer aldı.

Gedson Fernandes: Güzel bir galibiyet aldık

Maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Gedson Fernandes, "Hedefimiz olan bir maça çıktık ve güzel bir galibiyet aldık. Gol atmam mutluluk verdi ama kolektif olarak iyi oynamamız önemliydi. Maça çok konsantre başlamadık ama sonrasında farkındalığa vardık. Biz buraya kazanmaya geldik. Çok özel bir galibiyet aldık" açıklamasında bulundu.

