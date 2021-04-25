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    Gedson Fernandes uyum sağlamaya başladı

    Son haftalarda sürekli üstüne koyan ve Galatasaray'ın en çok çalışan ismi olan Gedson Fernandes, Antalyaspor maçında da parladı
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2021 - 12:17
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    Gedson Fernandes uyum sağlamaya başladı

    Galatasaray'ın Antalyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmada Gedson Fernandes'in üstün formu da dikkat çekti.

    İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURDU

    Son haftalarda sürekli üstüne koyan ve Galatasaray'ın en çok çalışan ismi olan Gedson Fernandes, lig kariyerinin en fazla topla buluştuğu, isabetli pas yaptığı ve çalım attığı maçını oynadı.

    Sarı-kırmızılı oyuncu 124 kez topla buluşurken, 87 isabetli pasla yüzde 96'lık pas yüzdesine ulaştı. 9 sahipsiz top kazanan Gedson, 5 kez de çalım attı.

    Gedson Fernandes uyum sağlamaya başladı #1

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