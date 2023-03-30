Gedson Fernandes'e Serie A'dan dev talip! Geliyorlar...

Serie A takımlarından Lazio'nun Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes'i yakından takip ettiği öne sürüldü.

Alfred Opedulla'nın haberine göre, Lazio , Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli Gedson Fernandes'i yakından takip ediyor. Siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2026'da sona erecek 24 yaşındaki oyuncu Lazio'nun radarına girmeyi başardı.

Haberde 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için şu ifadeler kullanıldı:

"Gedson Fernandes, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin planlarını sahaya yansıtabilecek mükemmel bir tercih olarak görülüyor ve bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha fazla takip edilecek."