Gedson Fernandes'in şampiyonluk inancı

Beşiktaş'a transferi büyük ses getiren Gedson Fernandes, bu sezon şampiyon olacaklarını söyledi.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Belek turizm merkezinde kamp yapan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor.

Takımın yıldızlarından Gedson Fernandes, performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'in yüzünü güldürüyor.

Kampın çok verimli geçtiğini belirten Portekizli, ligin geri kalanı için de iddialı açıklamalarda bulundu.

"Haykırıyorum, şampiyon olacağız"

Fanatik'e konuşan Gedson, "Takımın en önemli parçası taraftarlarımız. Onları mutlu edeceğiz. Bunun için yüreğimizi ortaya koyup savaşacağız. Birlik beraberlik içinde, omuz omuza mutlu sona yürüyeceğiz. Zirve yarışı içindeki diğer takımların durumu hiç ilgilendirmiyor beni. Sadece bizim ne yapacağımız önemli. Şunu kalpten söylemek isterim ki, kesinlikle şampiyon olacağız. Daha önce Benfica ile şampiyonluk yaşadım, kupalar kazandım. Onlar geride kaldı. Artık burası var. Sizin aracılığınız ile haykırıyorum; Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayacağım. İnanmak, başarmanın yarısıdır. Bu yüzden inancım yüzde 100 değil, yüzde bin! Geleceğe yönelik hayallerim var. En iyi liglerde oynayıp başarılar kazanmak istiyorum. Asıl mesele şu an Beşiktaş ile şampiyon olup kupalar kazanmak.” ifadelerini kullandı.