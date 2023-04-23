Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a gönderme Süper Lig'de 32. hafta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray mücadelesi öncesinde siyah-beyazlıların oyuncusu Gedson Fernandes, sosyal medya hesabından eski takımı Galatasaray'a göndermede bulundu.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi iyiden iyiye kızışırken Galatasaray, liderliğini sürdürüyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıkı takibi şampiyonluk mücadelesinin ne kadar zorlu olduğunu gözler önüne seriyor.

Ligin 32. haftasında ise Bu mücadeleyi körükleyecek bir karşılaşma meydana gelecek.

Üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Gedson'dan gönderme

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Galatasaray'a gönderme yaptı.

Ümraniyespor'u 2-0 yendikleri maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç oyuncu, "Sıra gelecek haftada" ifadesini kullandı. Gedson ayrıca göz kırpma emojisi de kullandı.

Bilindiği gibi Portekizli oyuncu bir dönem Galatasaray forması da giymişti.