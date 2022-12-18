Gedson ve Redmond'un performansı Şenol Güneş'i memnun etti

Gedson ve Redmond'un performansı Şenol Güneş'i memnun etti

Süper Lig'de şampiyonluk için çalışmalarına Antalya'da devam eden Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Nathan Redmond'un iyi performansı Şenol Güneş'i sevindirdi.

Dünya Kupası öncesinde Valerien Ismael ile yollarını ayıran ve sonrasında takımın başına teknik direktör Şenol Güneş'i geçiren Beşiktaş, şampiyonluk için mücadelesini sürdürmek istiyor.

Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada İstanbul'daki ilk hazırlık programının ardından Antalya'ya giden siyah-beyazlılar, 12 gün boyunca Serik'te kamp yaptı.

Gedson ve Redmond Şenol Güneş'in beğenisini kazandı

Fanatik'in haberine göre, buradaki çalışmalarda performans olarak diğer isimlerin önüne geçen Gedson Fernandes ve Nathan Redmond, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in beğenisini kazandı.

Gedson sorumluluk alıyor

Portekizli futbolcunun orta alanda sorumluluk alıp oyunu her iki yönde çok etkili oynaması dikkat çekti.

Redmond'un istekli oyunu yüzleri güldürdü

Radmond ise hücumda sıkıntı yaşanan her iki kanada hareketlilik getirdi. Sağ ve solda oynama özelliği olan yıldız oyuncunun istekli futbolu, teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Şenol Güneş, iki futbolcunun çıkış yakalayacağına inanıyor

Güneş, taktik çalışmalarda oyunu bu iki ismin üstüne kurması özel maçlara da yansıdı. Şenol Güneş, bu ikilinin etkisiyle büyük bir çıkış yakalayacaklarına inanıyor.