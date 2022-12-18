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    Gedson ve Redmond'un performansı Şenol Güneş'i memnun etti

    Süper Lig'de şampiyonluk için çalışmalarına Antalya'da devam eden Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Nathan Redmond'un iyi performansı Şenol Güneş'i sevindirdi.
    • 18.12.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 12:37
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    Gedson ve Redmond'un performansı Şenol Güneş'i memnun etti

    Dünya Kupası öncesinde Valerien Ismael ile yollarını ayıran ve sonrasında takımın başına teknik direktör Şenol Güneş'i geçiren Beşiktaş, şampiyonluk için mücadelesini sürdürmek istiyor.

    Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada İstanbul'daki ilk hazırlık programının ardından Antalya'ya giden siyah-beyazlılar, 12 gün boyunca Serik'te kamp yaptı.

    Gedson ve Redmond Şenol Güneş'in beğenisini kazandı

    Fanatik'in haberine göre, buradaki çalışmalarda performans olarak diğer isimlerin önüne geçen Gedson Fernandes ve Nathan Redmond, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in beğenisini kazandı.

    Gedson ve Redmond un performansı Şenol Güneş i memnun etti #1

    Gedson sorumluluk alıyor

    Portekizli futbolcunun orta alanda sorumluluk alıp oyunu her iki yönde çok etkili oynaması dikkat çekti.

    Gedson ve Redmond un performansı Şenol Güneş i memnun etti #2

    Redmond'un istekli oyunu yüzleri güldürdü

    Radmond ise hücumda sıkıntı yaşanan her iki kanada hareketlilik getirdi. Sağ ve solda oynama özelliği olan yıldız oyuncunun istekli futbolu, teknik ekibin yüzünü güldürdü.

    Gedson ve Redmond un performansı Şenol Güneş i memnun etti #3

    Şenol Güneş, iki futbolcunun çıkış yakalayacağına inanıyor

    Güneş, taktik çalışmalarda oyunu bu iki ismin üstüne kurması özel maçlara da yansıdı. Şenol Güneş, bu ikilinin etkisiyle büyük bir çıkış yakalayacaklarına inanıyor.

    Gedson ve Redmond un performansı Şenol Güneş i memnun etti #4


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