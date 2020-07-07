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    Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 17:30
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    Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri #1

    Süper Lig'de 31. hafta bugün başlıyor...

    Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Maç öncesinde Fenerbahçe 49 puanla 6. sırada yer alırken, Gençlerbirliği ise 12. sıradaki Gençlerbirliği'nin 32 puanı bulunuyor.

    İLK 11'LER

    Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim, Fabricio, Berat Özdemir, Soner, Sefa, Candeias, Stancu.

    Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Ozan, Deniz, Ferdi, Vedat Muriç.

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