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    Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 09:06
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    Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri #1

    Süper Lig'de 31. hafta bugün başlıyor...

    Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Maç öncesinde Fenerbahçe 49 puanla 6. sırada yer alırken, Gençlerbirliği ise 12. sıradaki Gençlerbirliği'nin 32 puanı bulunuyor.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi, Floyd Ayite ve Ömer Alper Tatlısu bu maçta görev yapamayacak, Giovanni Sio'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Fenerbahçe'de Serdar Aziz kart cezalısı, Tolga Ciğerci ise sakat.

    MUHTEMEL 11'LER

    Gençlerbirliği
    Nordfeldt
    Erdem
    Flavio
    Traore
    Halil İbrahim
    Berat
    Baiano
    Sefa Yılmaz
    Ayite
    Candeias
    Stancu

    Fenerbahçe
    Altay Bayındır
    Nabil Dirar
    Simon Falette
    Luiz Gustavo
    Hasan Ali Kaldırım
    Tolgay Arslan
    Ozan Tufan
    Deniz Türüç
    Ferdi Kadıoğlu
    Garry Rodrigues
    Vedat Muric

    Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri #2

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