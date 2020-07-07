- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 07.07.2020 - 09:06
Süper Lig'de 31. hafta bugün başlıyor...
Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Maç öncesinde Fenerbahçe 49 puanla 6. sırada yer alırken, Gençlerbirliği ise 12. sıradaki Gençlerbirliği'nin 32 puanı bulunuyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi, Floyd Ayite ve Ömer Alper Tatlısu bu maçta görev yapamayacak, Giovanni Sio'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Fenerbahçe'de Serdar Aziz kart cezalısı, Tolga Ciğerci ise sakat.
MUHTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği
Nordfeldt
Erdem
Flavio
Traore
Halil İbrahim
Berat
Baiano
Sefa Yılmaz
Ayite
Candeias
Stancu
Fenerbahçe
Altay Bayındır
Nabil Dirar
Simon Falette
Luiz Gustavo
Hasan Ali Kaldırım
Tolgay Arslan
Ozan Tufan
Deniz Türüç
Ferdi Kadıoğlu
Garry Rodrigues
Vedat Muric