Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 31. hafta bugün başlıyor...

Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Maç öncesinde Fenerbahçe 49 puanla 6. sırada yer alırken, Gençlerbirliği ise 12. sıradaki Gençlerbirliği'nin 32 puanı bulunuyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi, Floyd Ayite ve Ömer Alper Tatlısu bu maçta görev yapamayacak, Giovanni Sio'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Fenerbahçe'de Serdar Aziz kart cezalısı, Tolga Ciğerci ise sakat.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği

Nordfeldt

Erdem

Flavio

Traore

Halil İbrahim

Berat

Baiano

Sefa Yılmaz

Ayite

Candeias

Stancu



Fenerbahçe

Altay Bayındır

Nabil Dirar

Simon Falette

Luiz Gustavo

Hasan Ali Kaldırım

Tolgay Arslan

Ozan Tufan

Deniz Türüç

Ferdi Kadıoğlu

Garry Rodrigues

Vedat Muric