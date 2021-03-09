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    Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı

    Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 15:29
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    Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı

    Süper Lig takımlarından Gençlerbilriği'nde ayrılık kararı açıklandı.

    Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

    GENÇLERBİRLİĞİ AÇIKLADI

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz"

    Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak la yollarını ayırdı #1

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