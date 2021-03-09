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- Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı
Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı
Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 09.03.2021 - 15:19
- Güncelleme : 09.03.2021 - 15:29
Süper Lig takımlarından Gençlerbilriği'nde ayrılık kararı açıklandı.
Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
GENÇLERBİRLİĞİ AÇIKLADI
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz"