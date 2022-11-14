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- Gençlerbirliği, Mustafa Dalcı ile anlaştı
Gençlerbirliği, Mustafa Dalcı ile anlaştı
Gençlerbirliği, daha önce Ankaragücü'nü Süper Lig'e çıkaran Mustafa Dalcı'yı takımın başına getirdi.
- 14.11.2022 - 17:38
- Güncelleme : 14.11.2022 - 17:50
Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiği belirtildi.
Dalcı için yarın, İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği ifade edildi.
Ankaragücü ile şampiyonluk yaşamıştı
Ankaragücü ile geçen sezon 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Dalcı, sarı-lacivertli ekibi bu sezon başında Spor Toto Süper Lig'de de çalıştırmıştı.
Dalcı ile Ankaragücü'nün yolları, 4. haftada alınan 4-1'lik Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası ayrılmıştı.
Gençlerbirliği 10 maçtır kazanamıyor
Teknik direktör Taşkın Aksoy ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde, son iki lig maçında kulübede takım antrenörlerinden Medet Coşkun yer almıştı.
1. Lig'de 10 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, 7 puanla 18. sırada bulunuyor.