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    Gençlerbirliği, Mustafa Dalcı ile anlaştı

    Gençlerbirliği, daha önce Ankaragücü'nü Süper Lig'e çıkaran Mustafa Dalcı'yı takımın başına getirdi.
    • 14.11.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 17:50
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    Gençlerbirliği, Mustafa Dalcı ile anlaştı

    Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiği belirtildi.

    Dalcı için yarın, İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği ifade edildi.

    Ankaragücü ile şampiyonluk yaşamıştı

    Ankaragücü ile geçen sezon 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Dalcı, sarı-lacivertli ekibi bu sezon başında Spor Toto Süper Lig'de de çalıştırmıştı.

    Dalcı ile Ankaragücü'nün yolları, 4. haftada alınan 4-1'lik Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası ayrılmıştı.

    Gençlerbirliği, Mustafa Dalcı ile anlaştı #1

    Gençlerbirliği 10 maçtır kazanamıyor

    Teknik direktör Taşkın Aksoy ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde, son iki lig maçında kulübede takım antrenörlerinden Medet Coşkun yer almıştı.

    1. Lig'de 10 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, 7 puanla 18. sırada bulunuyor.

    Gençlerbirliği, Mustafa Dalcı ile anlaştı #2


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