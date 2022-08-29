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    Gençlerbirliği taraftarından hakeme kırmızı kart

    TFF 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, 3. hafta maçında sahasında Pendikspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşma devam ederken bir taraftar, tribünlerden hakeme kırmızı kart gösterdi.
    • 29.08.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 12:18
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    Gençlerbirliği taraftarından hakeme kırmızı kart

    Gençlerbirliği, transfer yasağına rağmen TFF 1. Lig'e iyi bir başlangıç yapmıştı. Başkent temsilcisi, ilk iki haftada Altınordu ve Boluspor maçlarından 4 puan aldı.

    TFF 1. Lig'de 3. hafta maçında ise Gençlerbirliği, sahasında ligin yeni takımı Pendikspor'u konuk etti. Ev sahibi takım, 1-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği gollerle karşılaşmayı 2-1 kaybetti.

    Hakem hataları tartışıldı

    Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Reşat Onur Coşkunses'in kararları, Gençlerbirliği'nin tepki göstermesine neden oldu.

    Taraftardan kırmızı kart

    Gençlerbirliği taraftarı, hakem kararlarına tepkisini tribünden gösterdi. Minik bir taraftar, maçın hakemi Reşat Onur Coşkunses'e kırmızı kartını çıkartı. Başkent ekibinin Twitter hesabından o kare paylaşıldı.

    Bazı taraftarlar da yaptıkları yorumlarda "Acilen bu hakemin emekli edilmesi lazım. 3 puanımızı elimizden aldı." ifadelerini kullandı.

    Gençlerbirliği taraftarından hakeme kırmızı kart #1


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