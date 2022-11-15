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    Gençlerbirliği teknik direktör Mustafa Dalcı ile sözleşme imzaladı

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Dalcı ile 1,5 yıllık anlaşma yaptı.
    • 15.11.2022 - 13:14
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    Gençlerbirliği teknik direktör Mustafa Dalcı ile sözleşme imzaladı

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Dalcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

    Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı, "Gençlerbirliği, gerçekten Türk futbolunda bir kültürü olan, ülke futbolunda lokomotif olan bir kulüp. Bunları düşününce 'hayır' demek kolay değil." dedi.

    Teknik ekibi de belli oldu

    Dalcı, teknik direktör Taşkın Aksoy ile yolların ayrılmasının ardından takımı maçlara çıkaran kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun'un da teknik ekipte yer alacağını kaydetti.

    Gençlerbirliği teknik direktör Mustafa Dalcı ile sözleşme imzaladı #1


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