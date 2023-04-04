Gençlerbirliği'nde Mustafa Dalcı dönemi sona erdi 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı.

AA

1. Lig'de zor günler geçiren Gençlerbirliği'nde bir ayrılık yaşandı. Takımın teknik direktörü Mustafa Dalcı, görevinden ayrıldı.

"Mustafa Dalcı ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevini yürüten Mustafa Dalcı ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Mustafa Dalcı ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Bu sezon takımdan ayrılan üçüncü teknik adam oldu

Bu sezon ligde 21 puanla 17. sırada yer alan ve kümede kalma mücadelesini sürdüren Gençlerbirliği'nde Dalcı, bu sezon kulüpten ayrılan üçüncü teknik adam oldu.

Sezona Metin Diyadin ile başlayan ve ardından Taşkın Aksoy ile anlaşan başkent temsilcisinde Mustafa Dalcı, 15 Kasım'dan itibaren takımda teknik direktörlük görevini üstlenmişti.