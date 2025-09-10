Abone ol: Google News

Gençlerbirliği'nde Peter Etebo, ameliyat edildi

Gençlerbirliği Kulübü, idmanda sakatlanan Peter Etebo'nun ameliyat olduğunu duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 10.09.2025 09:45
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde aşil tendonundan sakatlanan Nijeryalı orta saha oyuncusu Peter Etebo, ameliyat edildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullandı:

Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağımız Rizespor maçı hazırlıklarının olduğu antrenmanda sağ ayak aşil tendonundan sakatlanan Peter Etebo, sponsorumuz Acıbadem Ankara Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Murat Bozkurt ve Doç. Dr. Ali Şahin tarafından başarılı bir operasyon geçirdi.

"EN KISA ZAMANDA SAHALARA DÖNMESİNİ TEMENNİ EDERİZ"

Oyuncunun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibi tarafından başlanacağı belirtilerek, şöyle denildi:

Kaptanımız Peter Etebo'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve en kısa zamanda sahalara dönmesini temenni ederiz.

