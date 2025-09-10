Gençlerbirliği'nde Peter Etebo, ameliyat edildi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde aşil tendonundan sakatlanan Nijeryalı orta saha oyuncusu Peter Etebo, ameliyat edildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullandı:

Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağımız Rizespor maçı hazırlıklarının olduğu antrenmanda sağ ayak aşil tendonundan sakatlanan Peter Etebo, sponsorumuz Acıbadem Ankara Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Murat Bozkurt ve Doç. Dr. Ali Şahin tarafından başarılı bir operasyon geçirdi.