Gençlerbirliği'nde Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi

ensonhaber.com

1. Lig'de 2023-2024 sezonunu topladığı 51 puanla 8. sırada noktalayan Gençlerbirliği, play-off dışında kalmıştı.

Süper Lig hayallerini 1 sene daha erteleyen kırmızı-siyahlılarda bir veda yaşandı.

Başkent temsilcisi, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını karşılıklı olarak ayırdıklarını duyurdu.

"Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız"

Kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Kaloğlu'na teşekkür edilerek şu ifadeler kullanıldı:

Gençlerbirliği'mizde teknik direktörlük görevini yürüten Sinan Kaloğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Sinan Kaloğlu ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.