Gençlerbirliği'nin kalecisi: Ölüyorum dedim, oynattılar

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'de 2022-23 sezonunun ilk yarısında sadece 1 galibiyet alabildi.

Transfer yasağı nedeniyle sezonun ilk yarısında genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyla mücadele eden Gençlerbirliği, 19. hafta karşılaşmasında dün konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'a 5-2 yenildi.

Böylece Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 16 maça çıktı.

Topladığı 7 puanla son sırada yer alan Gençlerbirliği, bu 16 maçlık süreçte Göztepe, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kalırken; Pendikspor, Tuzlaspor, Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü, Adanaspor, Manisa FK, Eyüpspor, Altay, Çaykur Rizepsor, Bodrumspor, Erzurumspor FK, Sakaryaspor ve Beyçimento Bandırmaspor'a mağlup oldu.

1 galibiyet 4 beraberlik alabildi

AA'nın haberine göre; tek galibiyetini ikinci haftada konuk olduğu Dyorex Boluspor'a karşı 2-1'lik skorla elde eden Gençlerbirliği, 4 maçta da berabere kaldı.

Kırmızı-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda da Yukatel Kayserispor'a 2-0 yenilerek elendi.

Transfer yasağı kalktı

Spor Toto 1. Lig'de son 7 maçını kaybeden Gençlerbirliği, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek ikinci yarıda lige tutunmayı hedefliyor.

Transfer yasağını kaldıran başkent temsilcisi, ikinci yarı zoru başararak 100. yılında kümede kalmaya çalışacak.

"Ölüyorum, beni oynatmayın dedim"

Gençlerbirliği'nin Bandırmaspor'a 5-2 yenildiği maça ise kaleci Übeyd Adıyaman’ın, hasta şekilde ilk 11'de yer aldığı ortaya çıktı.

Konuk takımın 4. golünün ardından Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman'ın tepkisi, yayıncı kuruluştan maçı izleyenlerce net şekilde duyuldu.

Tribündeki taraftarlara dönen Übeyd, "38.5 derece ateşim var. Ölüyorum dedim, vallahi ölüyorum dedim. Mecalim yok. Beni oynatmayın dedim. Allah belamı versin, beni oynatmayın dedim." şeklinde serzenişte bulundu.