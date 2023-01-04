Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kalktı

1.Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yaklaşık olarak 1.5 senedir devam eden transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu.

18 haftası geride kalan 1. Lig'de aldığı 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile 7 puan ile ligin son sırasında yer alan Gençlerbirliği, küme düşme tehlikesi yaşıyor.

Transfer yasağı 1.5 senedir sürüyordu

Başkent temsilcisine, yaşanan bu olumsuz tablo sonrası sevindirici bir haber geldi. Gençlerbirliği, FIFA'nın 1.5 senedir uyguladığı transfer yasağının resmi olarak kaldırıldığını açıkladı.

"Transfer yasağı resmi olarak açılmış bulunmaktadır"

Ankara temsilcisi kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş sezonlarda kulübümüzde oynamış olan 9 futbolcunun alacaklarından ve geçmiş dönemlerden devam eden vergi borçlarından kaynaklı, 1,5 yıldır FIFA’nın uygulamış olduğu transfer yasağı, başkanımız Niyazi Akdaş ve Yönetim Kurulumuzun yoğun çaba ve girişimleriyle bugün itibariyle resmi olarak açılmış bulunmaktadır." ifadelerine yer verdi.

"Yönetim olarak transfer tahtasının açılabilmesi için ulaştık"

Konuyla ilgili Gençlerberliği'nin Başkanı Niyazi Akdaş, “Yönetim olarak transfer tahtasının açılabilmesi için gecemizi gündüzümüze kattık ve amacımıza ulaştık. Bizler üzerimize düşen görevi yerine getirmiş bulunmaktayız. Bu saatten sonra her şey sizlerin elinde. Hepinize güvenimiz sonsuz. Aramıza yeni katılan ve katılacak olan oyuncularımızla daha güçlü bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Sezonun ikinci yarısında sizlere inanan, güvenen camiamızın ve taraftarımızın yüzlerini güldürün. İyi ve verimli bir kamp dönemi geçirin sezonun ikinci yarısı hep birlikte sevinelim. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum.” dedi.