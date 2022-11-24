Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Süper Lig Kulüpleri arasında iletişim iş birliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tesisleşme ve vizyon projeler noktasında attığı adımları kitlelere duyurmasına destek sağlamak amacıyla Bakanlık ve Süper Lig Kulüpleri arasında iş birliği kararı alındı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüplerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Milli Sporcu Bursu, Yetenek Taraması, 10 Bin Pota, Genç Ne Sever gibi kitleleri spora ve aktiviteye yönlendiren projelerin geniş kitlelere duyurulması için destek çalışmaları yapacağını duyurdu.

Buna göre, iş birliği kapsamında, projelerle ilgili çekilecek olan tanıtım filmlerinde Süper Lig kulüplerinin profesyonel sporcuları yer alacak, projeler Süper Lig kulüplerinin resmi iletişim hesaplarından da duyurulacak, kulüplerin resmi ürünlerinin satışa sunulduğu mağazalarında tanıtıcı broşürler ve bilgilendirme içerikleri de bulundurulacak.

"Gençlerimizin spora yönlendirilmesini sağlamayı hedefliyoruz"

Bakan Kasapoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye şu anda branş fark etmeksizin dünyanın en modern spor altyapılarından birine sahip. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her branşta tesislerimiz vatandaşlarımızın kullanımına açık. Milli Sporcu Bursu, Yetenek Taraması, Genç Ne Sever, 10 Bin Pota gibi vizyon projelerimizle gençlerin spora ve sosyal aktivitelere ilgisini arttırıyoruz.

Bu gibi projelerin duyurulması, projeye ilgiyi arttıracak dolayısıyla bundan Türk sporu faydalanacaktır. Başta vizyon projelerimiz olmak üzere, Türkiye’de spora olan ilgiyi arttıracak ve gençlerimizi faaliyetlere yöneltecek çalışmalarımızın duyurulması konusunda Süper Lig kulüplerimizle iş birliği sürecine başlıyoruz. Kulüplerimizin projelerin duyurulması noktasındaki destekleriyle çok daha fazla gencimize ulaşmak, onların spora yönlendirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız el birliğiyle sporun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak."